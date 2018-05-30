FERRERO Fındık’tan Ordu ve Giresun basınına teşekkür

Ferrero Fındık, fındığın en fazla üretildiği iller olan Ordu ve Giresun’daki basın mensupları için iftar organize etti. Ordu Anemon Otel’de yapılan iftar yemeğine, Ferrero Kurumsal İletişim Direktörü Yasemin Taşkın, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Akar, Ünye Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Giresun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bekir Bayram, Ferrero Değerli Tarım Direktörü Ersin Arısoy ile basın mensupları katıldı.

İftardan önce kısa bir konuşma yapan Yasemin Taşkın, fındığı bir bütün kabul ederek çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Özellikle fındıkta kalite ve verimin arttırılmasına yönelik değerli tarım uygulamalarını üreticilerimize ulaştırıp, konuya önem verilmesinin sağlanmasında yerel basının katkıları büyük olmuştur. Bundan sonraki buluşmamız, örnek bahçelerimizde bu yıl da yapacağımız hasat etkinlikleri olacaktır" dedi.