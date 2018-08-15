Feyzi: “15 TL’den aşağı fındık fiyatı kabul edilemez”

Bu ürün bir sefere de mahsus olsa bölge halkının sel felaketinden doğan mağduriyetlerini karşılamak amacında hak ettiği değeri bulmalıdır” dedi.

FATBO Başkanı Ali Feyzi yaptığı açıklamada, “Bölgemizde yaşanılan sel felaketinin ardından fındık fiyatları ve rekoltesi ile ilgili gündem maksimum seviyeye gelmiştir. Hükümetimizin fındık fiyatlarını verirken yaşadığımız sel felaketinin yaralarını sarmak için daha hassasiyetle yaklaşmasını üreticilerimize istiyoruz. Geçen yıl TMO’nun verdiği fındığa fiyat 10 TL’dir. 10 TL’nin dolar karşılığı 2 Dolar 85 centdir. Bugünkü dolar kurundan Türk parasına çevrildiği zaman 17 TL’nin üzerinde bir fiyata tekamül ediyor. Biz şahsi ticaretlerimizi, şahsi ihtiraslarımızı ve şahsi karlarımızı bir kenara bırakmalıyız. Tüccar ve sanayici iş adamlarına sesleniyorum. Üreticilerimizin ekonomisi için şahsi karlarımızı ben kenara bırakmaya hazırım ve onlarda hazır olsunlar. 15 TL’den aşağı verilen fındık fiyatı artık kabul edilemez. Fındığımız Avrupa’ya dolar ve euro üzerinden ihraç edilen bir üründür. Bu ürün bir sefere de mahsus olsa bölge halkının sel felaketinden doğan mağduriyetlerini karşılamak amacında bir kere de olsa hak ettiği değeri bulmalıdır. Herkes elini vicdanına koyup fiyat konusunda elini taşan altına koymalıdır. Hükümet geçen yıl kaç dolar verdiyse bu yıl da bize aynı rakamı versin. Bizler fiyat artışı istemiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan talebimiz geçen yıl ki fiyatı dolar bazında versin bizlere yeter” şeklinde konuştu.

“Üreticilerimiz kaliteli fındığı pazara indirsinler”

Üreticilere kaliteli fındığı pazara indirmeleri çağrısında bulunan Feyzi şunları söyledi:

“Fındık fiyatları ile ilgili ciddi derece de mücadele ediyoruz. Bizler her yerde ve platformda Karadeniz’in kahverengi altınını savunuyorsak altın kaliteli olmalıdır. Fındığını üreticilerimiz iyi kurutmalıdır. Jüt çuvallarda pazara indirmelidirler. Üreticilerimiz ürünlerine sahip çıkmalıdır. Kaliteli fındığı pazara indirmelidir. Bu yıl 500 bin ton rekolte var. Fındığın genel olarak kurtarıcıya ihtiyacı yoktur. Hükümetimiz illa fiyat vermeyecek se fındığımıza, elinde ki fındığı yağlığa ayırsın fındık kendi kendine piyasada 20 TL’yi bulur.”