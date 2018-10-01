Feyzi: "Fındık üreticileri fiyattan memnun değil"

Üreticilerimiz bu fiyattan memnun değildir" dedi.

Ali Feyzi yaptığı açıklamada, “Fındık hasadı yaklaşık 40 gün önce başladı ve üreticiler harmanda kuruttukları fındıkları piyasa getirmeye devam ediyorlar. Şu anda 12 ile 13 TL arasında serbest piyasada fındık işlem görüyor. Üreticilerimiz bu fiyattan memnun değildir. Bunu da üreticiler ellerinde ki fındığı piyasa indirmediği için görebiliyoruz. Üreticilerimiz fiyatlardan memnun olsaydı ellerinde ki fındığı piyasaya indirirlerdi” diye konuştu.

Bölgede siyaset yapan herkes konu fındık olduğu zaman hem fikir olmaları gerektiğinin altını çizen başkan Feyzi, “Ekonomik olarak bölgemizin en önemli milli ürünü olan fındıkla ilgili siyasetçilerimiz muhalefete düşmemelidir. Hep birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Tüm herkesin bu milli ürüne sahip çıkması gerekiyor. Rekolte ile ilgili net açıklama gelmedi. Herkes şahsi olarak fikrini açıklarsa rekolte tutmaz. Üreteciler bahçesine girdiğinde rekolteyi görmüş oldu. Bana göre fındık 3'de 1'i kadar olmuştur önceki yıla göre” şeklinde konuştu.

3 doların altındaki fındık fiyatının kabul edilemez bir durum olduğunu söyleyen Başkan Feyzi şunları söyledi:

“Milli ürün olan fındığımızın devamlı değerinin düşmesi gerçekten düşündürücüdür. Dolara karşı tek direnen ürün fındıktır. Ülkemizde ihracatı yapılan en değerli ürün olan fındığın bu durumda olmasını bölgede yetkililer bir el atıp oluşturdukları kriz masasında ki sonuçları Cumhurbaşkanımıza iletmesi gerekmektedir. Fındık olmadığı zaman bölgede ekonomik olarak ciddi sıkıntılar ortaya çıkacaktır. Fındığa göre burada ki yaşayanlar geleceğini planlıyor.”