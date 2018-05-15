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15 Mayıs 2018 13:46

Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Ordu’da, Gazze’deki protestolarda öldürülen 59 Filistinli şehit için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

15 Mayıs 2018 13:46


ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması ve İsrail güçlerince Gazze’de protestocu kalabalığa ateş açılmasına tepkiler sürüyor. Gazze Şeridi’nde 55 kişinin şehit olduğu, yaklaşık 2 bin kişinin yaralandığı olaylar sonrasında Türkiye’de 3 gün ulusal yas ilan edildi. Bugün ise birçok ilde olduğu gibi Ordu’daki camilerde de öğle namazı sonrası hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Yalı Camii’nde öğle namazı sonrası bir araya gelip namazı kılanlar, Filistinli şehitler ve yaralılar için dua etti.




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