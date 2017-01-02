Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 14:32

Fındık 2017’ye 10.25 TL’den başladı

Fındık 2017’ye 10.25 TL’den başladı

02 Ocak 2017 14:32

Ordu’da 2016 yılını 10.25 TL’den kapatan ve üreticilerin beklenti içerisinde olduğu fındık fiyatları 2017 yılına da 10.25 TL’den başladı.
Türkiye’de fındık üretiminin büyük bir çoğunluğunun gerçekleştirildiği Ordu’da fındık fiyatları yerinde saymaya devam ediyor. 2016 sezonuna 15 TL seviyelerinde başlayan fındık fiyatları ilerleyen süreçte 10 TL’nin altına kadar geriledi. Zaman içerisinde küçük çaplı artışların yaşandığı fındık fiyatları yaklaşık bir aydır 10.25 TL’de çakılı kaldı. 2016 yılında oluşan fındık fiyatları üreticiyi tedirgin ederken üreticinin 2017 yılından beklentisi de arttı. Ancak yeni yılın ilk iş gününde Ordu Ticaret Borsası tabelası değişmedi ve fındık yaklaşık bir ay boyunca olduğu gibi yine 10.25 TL’den işlem görürken, üreticinin beklentisi boşa çıktı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
9
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç