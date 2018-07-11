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11 Temmuz 2018 11:46

Fındık bahçeleri hasata hazırlanıyor

Kabadüz ilçesinde fındık hasat döneminin yaklaşmasıyla bahçelerde ot temizleme çalışmaları da başladı.

Fındık bahçeleri hasata hazırlanıyor

11 Temmuz 2018 11:46


İlçede Ağustos ayında başlayacak olan fındık hasadı öncesinde bahçeler motorlu tırpanlarla temizleniyor. Fındık bahçelerinde motorlu tırpanla çalışan Yusuf Başköy, bol yağışlar nedeniyle işlerin geçen yıllara göre kat ve kat fazla olduğunu söyledi. Fındık toplama zamanı yaklaştıkça işlerinin yoğunlaştığını belirten Başköy, "Bu yıl bol yağmur nedeniyle fındık bahçelerindeki otlar çok sık ve büyük. Onun için işlerimiz oldukça fazla" dedi.


Bahçelerde ot temizleme işinin 2 hafta süreceğini vurgulayan Başköy, "Günlük 250 lira yevmiye ile fındık bahçelerinde motorlu tırpanlarımızla emek paramızı kazanıyoruz. Fındık toplama zamanı yaklaştıkça işlerimizde artıyor. Çoğalan işlerimizi karşılamak için 4-5 arkadaş bir araya gelerek bahçeleri hızla temizliyoruz” şeklinde konuştu.


Başköy, gün boyu motorlu tırpanla çalışmanın zor olduğunu ancak alnının teriyle ekmek parasını kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını da sözlerine ekledi.




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