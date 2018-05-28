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28 Mayıs 2018 10:37

Fındık bahçelerinde görülen yılanlar korkutuyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde fındık bahçelerine girerek bakım yapmaya başlayan üreticileri en çok karşılarına çıkan yılanlar korkutuyor.

Fındık bahçelerinde görülen yılanlar korkutuyor

28 Mayıs 2018 10:37


Fındık hasadına hazırlık olarak bahçelerde ilaçlama ve yabancı ot temizlemek için çalışma başlatan üreticiler, 1,5-2 metrelik yılanlarla karşılaşıyor. Yaklaşık 2 metre büyüklüğünde bir yılan ile karşılaşan Kılıçlı Mahallesi’nden Halil Koç, "Bizim bu bölgemizde geçen yıl da yılanlar fazlasıyla gözükmüştü. Çok şükür hiçbir vatandaşımızın sağlık durumu ile ilgili olumsuz bir durum yaşanmadı. Şu anda bahçelerimizde ot ve diğer temizlikleri yapıyoruz. Yılanlar fazlasıyla gözükmeye başladı. Biraz endişe içindeyiz" dedi.




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