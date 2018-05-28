Fındık bahçelerinde görülen yılanlar korkutuyor

Fındık hasadına hazırlık olarak bahçelerde ilaçlama ve yabancı ot temizlemek için çalışma başlatan üreticiler, 1,5-2 metrelik yılanlarla karşılaşıyor. Yaklaşık 2 metre büyüklüğünde bir yılan ile karşılaşan Kılıçlı Mahallesi’nden Halil Koç, "Bizim bu bölgemizde geçen yıl da yılanlar fazlasıyla gözükmüştü. Çok şükür hiçbir vatandaşımızın sağlık durumu ile ilgili olumsuz bir durum yaşanmadı. Şu anda bahçelerimizde ot ve diğer temizlikleri yapıyoruz. Yılanlar fazlasıyla gözükmeye başladı. Biraz endişe içindeyiz" dedi.