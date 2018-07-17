Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 15:57

Fındık bahçelerinde meyve dökümü

Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar, "Fatsa Ziraat Odası Başkanlığı olarak tarım danışmanı arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız arazi çalışmaları sonucunda meyve dökümünün bazı bahçelerimizde yüzde 60’a kadar ulaştığını tespit ettik” dedi.

Fındık bahçelerinde meyve dökümü

17 Temmuz 2018 15:57


Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar yaptığı açıklamada, “Meyve dökümlerinin başlıca gerçekleşme sebepleri, çiftçi toplantılarımızda sürekli anlattığımız Fındıkta Külleme hastalığı, Yeşil Kokarca zararlısı, Fındık Kurdu zararlısı, Kara Karamuk ve Sarı Karamuk zararı, Fındıkta beslenme yetersizliği, Tozlaşma ve döllenme yetersizliği gibi birçok mücadelesi yapılmayan zararlı olduğunu gördük. Odamıza ait 6 farklı bölgede bulunan örnek bahçelerimizde meyve dökümünün yüzde 5 sevilerinde olduğunu üreticilerimizle paylaşmak isterim. Yıllarca kahverengi altın olarak tabir ettiğimiz fındığımızın son yıllarda değerinin altında işlem görmesi bizleri bahçelerine bakım yapma konusunda ekonomik anlamda zorlamakla birlikte bahçelerimizden bizleri uzaklaştırmıştır. Fındık fiyatları bizleri bazen güldürse bazen üzse de o bizim yıllardır atalarımızın geçimlerini sağlamasına, çocuklarımızın okumasına ve düğünlerinin yapılmasına katkıda bulunmuştur. Fiyatın tatmin edici seviyelere ulaşması için var gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz. Fakat fiyat ne olursa olsun bahçe bakımlarımızı eksiksiz yapmamız gerekiyor. Bakımsız bahçelerimizin durumu bu yıl ortada, verim ve kalite fındığımızın geleceği açısından çok önemli. Yaklaşan hasat sezonunun bölgemize bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç