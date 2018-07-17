Fındık bahçelerinde meyve dökümü

Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar yaptığı açıklamada, “Meyve dökümlerinin başlıca gerçekleşme sebepleri, çiftçi toplantılarımızda sürekli anlattığımız Fındıkta Külleme hastalığı, Yeşil Kokarca zararlısı, Fındık Kurdu zararlısı, Kara Karamuk ve Sarı Karamuk zararı, Fındıkta beslenme yetersizliği, Tozlaşma ve döllenme yetersizliği gibi birçok mücadelesi yapılmayan zararlı olduğunu gördük. Odamıza ait 6 farklı bölgede bulunan örnek bahçelerimizde meyve dökümünün yüzde 5 sevilerinde olduğunu üreticilerimizle paylaşmak isterim. Yıllarca kahverengi altın olarak tabir ettiğimiz fındığımızın son yıllarda değerinin altında işlem görmesi bizleri bahçelerine bakım yapma konusunda ekonomik anlamda zorlamakla birlikte bahçelerimizden bizleri uzaklaştırmıştır. Fındık fiyatları bizleri bazen güldürse bazen üzse de o bizim yıllardır atalarımızın geçimlerini sağlamasına, çocuklarımızın okumasına ve düğünlerinin yapılmasına katkıda bulunmuştur. Fiyatın tatmin edici seviyelere ulaşması için var gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz. Fakat fiyat ne olursa olsun bahçe bakımlarımızı eksiksiz yapmamız gerekiyor. Bakımsız bahçelerimizin durumu bu yıl ortada, verim ve kalite fındığımızın geleceği açısından çok önemli. Yaklaşan hasat sezonunun bölgemize bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle” diye konuştu.