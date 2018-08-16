Fındık borsası ‘gong’ bekliyor

Bir anlamda müzayede salonu olacak nitelikte hazırlanan borsa salonunda ilk ‘gong’ bayram sonrası çalacak.

1936 yılında kurulan ve bu zamana kadar fındık sektörünün şekillenmesinde büyük rol oynayan Ordu Ticaret Borsası, ‘serbest piyasada oluşan fiyatı duyuran bir kurum’ olmasına rağmen üretici bazında ‘fiyat belirleyici kurum’ olarak görülüyordu. Bu durumun tartışmalara sebep olması üzerine Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında ‘Akredite Borsa’ olmanın avantajını kullanarak fiyatın alıcı ile satıcı arasında anlaşma yoluyla oluşmasını sağlamak amacıyla yeni bir proje başlattı. Bu amaca uygun olarak Ticaret Borsası’nın alt katında çok sayıda alıcı ile çok sayıda satıcının bir araya geleceği satış salonu oluşturuldu.

Sistem nasıl işleyecek?

İki bölüm bulunan satış salonunun birinci kısmında üreticilerin yer aldığı dev ekranlı bir salon bulunuyor. Elinde fındığı olan üretici salonu girip kaydını yaptırarak fiyatını söyleyecek. Üreticinin ismi, elindeki fındık miktarı ve satmak istediği fiyat ekranda belirecek.

Salonun bitişiğindeki ikinci bölümde ise tüccar ve tüccar temsilcilerinin bulunduğu bir alan bulunacak. Bu alandaki dev ekranda, yan tarafa gelip kayıt yaptıran üreticinin elindeki fındık miktarı, fındığın cinsini ve fiyatını ekranda gören tüccar anlaşma yapmak istediğini oradaki borsa temsilcisine bildirecek. Tüccar ile üretici orada anlaşmayı yaptıktan sonra bir sözleşme imzalanacak. Anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte üretici fındığını getirip anlaştığı fiyata satacak. Uyuşmazlık halinde ise ortaya çıkan sorun Ordu Ticaret Borsası nezdinde çözülecek.

Bu salonun diğer bir avantajı ise 45 randıman fındığı bulunan üretici ile 50-52 randıman fındığı bulunan üretici aynı fiyata satmamış olacak. Yüksek randımanlı fındığı tüccar yüksek fiyata alabilecek. Ayrıca bu durum üreticiyi kaliteli fındık üretmeye sevk edecek.

İlk gong bayram sonrası

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Kurban Bayramı’nın ardından 2018 fındık sezonunun açıldığı tarihte alıcı ve satıcıyı bir araya getirecek satış salonunda ilk ‘gong’u çalmaya hazırlandıklarını söyledi. Kahraman, yıllardır tartışılan fındık borsasının alt yapısı niteliğinde olacağını kaydederek, Türkiye’nin farklı bölgelerinde bazı zirai ürünlerde bu tür borsalar bulunduğuna dikkat çekti. Kahraman, “Bu sistem zamana bağlı olarak kurumsallaşacak ve fındık ihtisas borsası hüviyetini kazanacak. Kentimizin geçmişindeki ‘Tahıl Pazarı’ kültüründen feyiz ve cesaret alarak fındık sektöründe bir ilk olacak bu sistemi kurmak adına üyelerimiz, üreticilerimiz ve tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışacağız. Alıcı ve satıcıyı, aleniyet ilkesi ve objektiflik kriteri ile bir araya getirerek arz ve talebi disipline olmuş piyasada buluşturacağız. Bu sayede sürekli telaffuz edilmekte olan piyasa fiyatı su götürmez bir realiteyle teşekkül etmiş olacaktır” dedi.