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23 Temmuz 2018 10:41

Fındık brandaları pazara indi

Karadeniz bölgesinde başlayacak olan fındık hasatı öncesinde Ordu’nun Fatsa ilçesindeki brandacılar bu sezondan umutlu olduklarını dile getirdiler.

Fındık brandaları pazara indi

23 Temmuz 2018 10:41


Son Yıllarda branda satış işlerinin durma noktasına kadar geldiğini belirten brandacı Taner Kurt, "Son 10 yıla baktığımızda fındık sezonu hariç diğer dönemlerde işlerimiz düşüşte” dedi.


Geçmiş yıllarda fındık sezonunun yaklaşmasıyla birlikte işlerinin açıldığını belirten Taner Kurt," Son 3 yıldır fiyatlarımızda artış yapmadık. Çünkü herkes bizim işimizi yapar oldu.Pazarlarda bile kalitesiz, ucuz brandalar satılıyor. Ucuz branda vatandaşın ilgisini çekiyor. Kısa süreliğine de olsa işlerini gördüğü için ucuz ve kalitesiz brandaları satın alıyorlar. Bizler satış yapmaktan daha çok tamirattan kazanıyoruz. Brandalarımızı müşterilerimize uygun fiyatlara sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. İşimize yakışır, kaliteli ve fiyatları uygun brandaları satıyoruz. Üreticiler, fındık sezonu geldiğinde yeni branda almak yerine ellerindeki mevcut brandaları bizlere tamire getiriyorlar. Vatandaşın alım gücü eskiye oranla azaldığı için tamirat daha fazla oluyor. Bizler de elimizden geldiği kadar müşterilerimize yardımcı oluyoruz” diye konuştu.




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