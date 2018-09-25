Fındık budama dönemi başladı

Ordu'da fındık hasadının bitmesinin ardından yeni sezon hazırlıkları için bahçe bakım ve budama çalışmaları başladı.

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, üreticilerin budama yaparken düzenli olarak dip sürgün temizliğini de yapmaları gerektiğini söyledi. Dip sürgünü temizliğinin düzgün yapılmadığı takdirde fındık ocaklarının iyi havalanamadığını belirten Yılmaz, “Bu da başta külleme olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarmakta ve verimi olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı zamanda esas verim alacağımız dalların alacağı besin maddeleri bu dip sürgünleri tarafından paylaşılmaktadır. Bu sebeplerden dolayı dip sürgünlerinin gübreleme işlemi yapılmadan önce kesilmek suretiyle bahçelerimizden uzaklaştırılması gerekmektedir. Dip sürgünü temizliğinin ardından ocaklarımızda bulunan fazla dalların da kesilerek ocaklarımızın ortasının güneşlenmesi sağlanmalı ve dallarımızın yan dallanması artırılmalıdır” dedi.

Budama yaparken hastalıklı dalların kesilerek bahçelerden uzaklaştırılması olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Budama esnasında özellikle dalkıran zararı olan dalların kesilerek bahçelerimizden uzaklaştırılması ve imha edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu dalların içerisinde bulunan dalkıran zararlısının diğer dallarımıza da geçmesi söz konusu olacaktır. Bunun sonucunda bahçemizde dalkıran zararı artarak verim ve kalitemizin düşmesine neden olacaktır” bilgilerini aktardı.