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06 Ağustos 2018 09:42

Fındık dalına tırmanan yılan korkuttu

Ordu’da fındık dalına tırmanan 1 metrelik yılan görenleri hem korkuttu hem de şaşırttı.

Fındık dalına tırmanan yılan korkuttu

06 Ağustos 2018 09:42


Kabadüz ilçesinde kendisine ait bahçede fındık toplayan Berna Aydın, fındık dalında gördüğü 1 metrelik yılanın şaşkınlığını yaşadı.


Berna Aydın, fındık dalına tırmanmış yılanı ilk defa gördüğünü, daha öncesinde böyle bir duruma hiç şahit olmadığını söyledi.


Fındık toplamak için çektiği dalın üzerinde gördüğü yılandan çok korktuğunu dile getiren Aydın, “Yılanı görünce hem şaşırdım hem de çok korttum. Daha öncesinde böyle bir durumla hiç karşılaşmamıştım. Üzerimdeki şaşkınlığı attıktan sonra hemen fotoğrafını çektim. Sonrasında yılan hızla yere inerek gözden kayboldu” şeklinde konuştu.




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