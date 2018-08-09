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09 Ağustos 2018 14:10

Fındık değil ağaç topluluğu adası

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle denize akan ağaçlar ve tomruklar karaya vurdu.

Fındık değil ağaç topluluğu adası

09 Ağustos 2018 14:10


Özellikle "fındık denize aktı" diye oluşan görüntülerin denize sel ile birlikte yüksek kesimlerden gelen ağaçların oluşturduğu topluluk olduğu anlaşıldı.


Denize sel sularıyla gelen tomruk ve ağaç parçalarını vatandaşlar yakacak için topluyor. Çok az da olsa birikintiler arasında yer alan fındığın ise denize çok inmediği gözüküyor.


Fatsalı vatandaşlardan Doğan Yardım deniz kenarında topladıkları ağaçların içinden az da olsa fındığın çıktığını belirterek, “Abartıldığı kadar fındık yok. Denizin ortasında oluşan birikinti ağaçlardır. Ağaç ve naylondan oluşan birikintiler bayağı var. Haberlerde çıkan ’fındık adası oluştu’ diye bir durum söz konusu değildir” dedi.


Büyükşehire bağlı plajda çalıştığını söyleyen Cemal Karuç, “Şuan için güvenli değil ve bizler de burada karaya vuran ağaçları ekip arkadaşlarımızla birlikte temizliyoruz. Suların temizlenmesi birkaç günü bulur. Fındık da denizde gördük fakat öyle abartıldığı kadar denizde fındık yok. Hatta yok denilecek kadar az. Abartıldı fındık olayı” diye konuştu.


Erkan Çavlı isimli vatandaş ise, “Deniz kenarında tomruklar ve ağaç birikintileri var. Yığın olarak fındık topluluğu yok. Fındık adası falan da oluşmadı” şeklinde konuştu.


Sel felaketini yaşadıklarını ifade eden Fatsalı vatandaşlardan Metin Diri, “Merak amaçlı denize geldik fındık adası oluştu mu diye fakat karaya vurduğunda görüldü ki odunların ve naylondan oluşan parçaların biriktirdiği görüntü olduğu anlaşıldı. Ağaç ve kütük parçalarının ağırlıkta olduğunu gördük. Söylenildiği gibi fındık falan yok. Deniz açıklarında da fındığı tane tane ancak görüyoruz” ifadelerini kullandı.




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