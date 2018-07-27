Fındık hasadında örtü kullanımı uygulaması Fatsa’da gerçekleşti

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar fındık toplamada bahçede örtü kullanımı ile ilgili uygulamada pilot bölge olarak Ordu ve Samsun illerini seçtiklerini söyledi.

Fındık bahçesinde öğrenciler uygulamalı olarak getirdikleri örtüyü fındık ocaklarının diplerine serdiler. Olgunlaşan fındıkları bu örtü üzerine dökülmesi ile örtülerin toplanarak fındığın direk harmana götürülmesi planlanıyor. Böylece fındık hem toprağa temas etmiyor hem de nemden korunuyor. Alfatoksinden etkilenmeyerek, çürük oranını düşürecek ve kaliteli iç fındık elde edilmiş olacak.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar yaptığı açıklamada, “Fındık hasadını kolaylaştırmada örtü kullanımı konusunda bir deneme yürütüyoruz. Gölge materyali diye geçiyor bu uygulamamız. Seralarda da örtü malzemesi olarak kullanılıyor. Fındıkta hasat için bu uygulamanın çok doğru bir durum olduğunu düşünüyoruz. Fındıkta çürüme ve alfatoksin olayları yaşanıyor. Üreticiler maliyeti düşürmek için daha geç bahçeye girerek mahsullerini topluyorlar. Tabi direk toprakla teması olduğu için fındıkta çürüme ve alfatoksin olaylarına rastlanıyor. Bahçelere serdiğimiz örtü ile birlikte toplama işlemine geçtiğimizde büyük meyve kasaları ve pat pat tarım aracından yardım alacağız. Direk kasaların içine toplanan fındıklar yerleşecek ve toprakla hiçbir teması olmayacak. Bu sayede hasat maliyeti düşecek, meyve kalitesi daha yüksek olacak. Bu uygulama ile de fındıkta ki randıman da yüksek olacak. Kullandığımız örtüler tek kullanımlık değil en az 5-6 yıl boyunca kullanılır. Bahçede bekleme süresi 1 ay gibi bir süre olacaktır. Fındık için gayet iyi bir yöntem olacaktır. Düz alanlarda değil eğimli araziler de örtü uygulaması rahatça kullanılabilir. Ocak sıralarının düzgün olması bu uygulamada daha başarılı olunmasını sağlar. Örtüyü klips ile ocakların diplerinden bağlıyoruz. Pratik ve maliyeti çok düşük bir uygulama. Fındık ürününü toplarken işçi bulmak zor, maliyeti yüksek. Bizler eğitim görevlileri olarak üniversitelerde yeni uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Pilot bölge olarak Ordu’nun Fatsa ilçesi ve Samsun ilinde de Atakum ve Çarşamba ilçelerinde olarak bu uygulamayı ilk gerçekleştiriyoruz” dedi.

Bahçede uygulanan örtü kullanımı ile ilgili Ziraat Mühendisi Hüseyin Sezmiş ise yaptığı açıklamada, “Üreticilerimize işçi maliyetinin düşmesi konusunda önemli derecede yardımcı olacak bu uygulama. İşçi maliyetleri her geçen yıl artıyor ve buna bağlı olarak fındığın maliyete de artıyor çiftçilerimize. Bu örtü materyali ile fındık kendiliğinden örtünün üzerine dökülecek. Toplanan fındığı direk harmana kurutmaya götüreceğiz. Böylece fındık toprağa temas etmediği için hastalıklarına buluşmayacak. Bölgeyi ve fındığı bu uygulama kâra geçirecektir” diye konuştu.