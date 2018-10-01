Fındık ihracatı düştü

Fındık üretiminin yüzde 75'ini, ihracatının yüzde 70'ini elinde bulunduran Türkiye, 2018-2019 ihracat sezonunun ilk ayında 25 bin ton iç fındık ihraç ederken karşılığında 135 milyon lira döviz girdisi sağladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinin (KFMİB) rakamlarına göre, 2018-2019 fındık ihracat sezonunun ilk ayı olan Eylül'de 25 bin 220 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirilerek karşılığında 135 milyon 262 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Geçen yılın Eylül ayında 27 bin 635 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirilmiş karşılığında ise 184 milyon 610 bin dolar döviz girdisi sağlanmıştı.