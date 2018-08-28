Fındık işçilerinin memleketlerine dönüşleri başladı

Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, memleketlerine dönüş yapmaya hazırlanan fındık işçilerini ziyaret ederek ’hayırlı yolculuklar’ dileklerinde bulundu.

İlçe merkezinde memleketlerine dönüş yapmaya hazırlanan mevsimlik işçileri ziyaret eden Kaymakam Özerden, ”İlçemize mevsimlik fındık işçisi olarak gelen tarım işçilerimizin fındık sezonun sona yaklaşmasıyla memleketlerine dönüşleri başladı. Bizler de kendilerini ziyaret ederek hayırlı yolculuklar dileklerinde bulunduk” dedi.

Mevsimlik tarım işçileri de Kaymakam Özerden’in kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.