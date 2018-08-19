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19 Ağustos 2018 13:03

Fındık patozcuları sezondan memnun değil

Ordu’daki fındık patozcuları, fındığın az olmasından dolayı işlerinde yoğunluk olmadığını, neredeyse maliyetine çalıştıklarını belirtti.

Fındık patozcuları sezondan memnun değil

19 Ağustos 2018 13:03


Doğu Karadeniz’in en önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındık, bu yıl geçtiğimiz yıllara göre daha az mahsul verdi. Mevsimsel değişiklikler, sel ve heyelan gibi doğal afetler sonucu da bir miktarı denize dökülen fındık, rekolteyi etkiledi. Yaşanan bu hadiseler, fındık patozcularını da etkiledi. Bahçede hasat yapıldıktan sonra harmana getirilen fındığı kabuğundan ayırmak için çalışan patozcular, geçen yıllara göre umdukları canlılığı bulamadıklarını söyledi.


Altınordu ilçesi Eskipazar mevkisinde müşteri bekleyen patozcular, geceleri de fındık bahçelerine kurdukları çadırlarda yatıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanan patozcular, önceden saatlerce çalıştıkları fındık harmanında, şimdi bir saati bile dolduramadıklarını belirtiyor. Geçen yıl saatlik fiyatın 180 TL olduğunu belirten patozcular, mazot fiyatlarındaki yükselmenin de kendilerini oldukça etkilediğini aktararak, bu yıl 200 TL’den çalışmalarına rağmen para kazanamadıklarını ifade ediyor.



“Bu sene para kazanma şansımız yok”


Ordu’da yaklaşık 30 yıldır bu işle uğraşan İsmail Akkuş, yaşanan sel olaylarından kendilerinin pek fazla etkilenmediğini söyledi. Bu yıl fındık olmadığı için, gittikleri harmanlarda az çalıştıklarını ve bu yüzden de bekledikleri kazancı sağlayamadıklarını dile getiren Akkuş, “Yarım saat yol gidiyoruz, ardından da yarım saat çalışıyoruz. Bu sene para kazanma şansımız yok. Bir gittiğimiz harmanda 2-3 saat çalışmamız gerekiyor ki para kazanmamız lazım. Ancak günü birlik yakıt parası ve yevmiyemizi çıkartmaya çalışıyoruz. Para kazanmak hayal oldu, saati 200 TL’den patoz artık para kazanmıyor. Vatandaşın da fındığı yok, onlara da yazık” dedi.


Diğer patozcular da fındık olmadığından dolayı işlerinde durgunluk olduğunu belirterek, kazandıkları paranın da kendilerini kurtarmadığını ve bu durumdan pek memnun olmadıklarını söyledi.




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