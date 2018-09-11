Fındık üreticisi TMO'yu bekliyor

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) uzun süredir fındık alım fiyatı açıklamadığına dikkat çekerek, “TMO'nun piyasaya girip girmeyeceğini merak ediyoruz” dedi.

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, Ağustos ayından bu yana Batı ve Doğu Karadeniz'deki yaklaşık 8 milyon fındık üreticisinin TMO'nun fiyat açıklayarak piyasaya gireceğini umduğunu, ancak bunun gerçekleşmediğini kaydetti. Fındıkta tekel konumunda olan bir firmanın tek fındık alıcı durumda olduğuna dikkat çeken Soydan, “Söz konusu firma bölgenin tek alıcısı konumunda bulunduğu için ilk önce 11 liradan piyasaya girdi. TMO'nun piyasaya gireceği konusu ağırlık kazanınca bu rakam 13 liraya kadar yükseldi. TMO'nun bugüne kadar piyasaya gireceğini belirterek bir fiyat açıklamaması sonucu serbest piyasada fındık 12 liraya kadar geriledi” diye konuştu.

TMO'nun bugüne kadar piyasaya girmesi gerektiğini ifade eden Soydan, “TMO'nun piyasaya girip girmeme ihtimalini gerçekten biz de merak ediyoruz. Ama TMO piyasaya girmezse fındık fiyatı şu anda bulunduğu fiyattan birkaç lira daha gerileyebilir. Üretici zorunluluktan dolayı fındığını tek alıcının bulunduğu pazara indirmek zorunda kalıyor. Her şeye rağmen hükümetin olayın vahametini fark edip TMO'nun piyasaya girmesini sağlayacağı umudumuzu koruyoruz” ifadelerini kullandı.