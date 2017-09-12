Fındık zurufundan doğal gübre

Dr. Damla Bender Özenç, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde halk arasında ‘fındık kapsülü’ olarak nitelendirilen zurufun kompostlandığında toprağı besleyen organik gübre özelliği taşıdığını söyledi.

Fındık zurufunun farklı tip toprak çeşitlerinde yetişen mısır ve domates gibi bitkiler üzerinde yapılan araştırmada da olumlu sonuçlar verdiğini kaydeden Prof. Dr. Özenç, bölgede fındığın ayıklama makinesi olan patoza verildikten sonra geride kalan zurufunun atıldığını, çoğu zaman ahırlarda hayvan altlarında değerlendirildiğini ya da sobalarda yakacak olarak yakıldığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Özenç, fındık zurufunun doğal gübre olarak kullanılmasının toprak ve ürün verimi açısından daha olumlu olacağına dikkat çekerek, “Patozdan sonra atık durumuna dönüşen fındık kabukları doğal iklim şartları altında bekletildiğinde doğal yolla kompost haline gelir. Bu durumda hayvan gübresi kadar verimli bir gübreye dönüşür. Karadeniz’in hayvan gübresi noktasında yaşadığı problem fındık kabuğu atıklarının değerlendirilmesi ile çözülebilir. Bu yöntem, Karadeniz toprağının sertliğini azaltarak, verimini arttıracaktır. Ayrıca kabukların yakılması ile yok olan organik maddeler toprağa geri kazandırılacaktır” dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde her yıl yaklaşık 130 bin ton fındık zurufunun hasat sonunda yan ürün olarak değerlendirilebilme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Özenç, “Patoz adı verilen aletler ile ayrılan fındığın dış yaprağı gerek fındık bahçelerine gerekse diğer bitkisel üretim alanlarına organik madde kaynağı olarak kullanmak üzere kompost yapılarak değerlendirilebilir. Mısır bitkisi üzerine yaptığımız çalışmada toprağın verimliliği ve bitkinin stres düzeylerine olumlu katkıda bulunduğunu tespit ettik. Zuruftan elde edilen kompost ürünü, organik gübre amaçlı geri kullanıldığında bitkisel üretim için önemli bir katkı ve yatırımcılar için önemli bir organik madde kaynağı oluşturabilir” açıklamasında bulundu.