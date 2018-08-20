Fındıkta depolama uyarısı

Yılmaz, “Aflatoksin, fındık için oldukça zararlı olup hem randımanı hem de kaliteyi olumsuz etkilemektedir” dedi.

Fındıkta kalite kayıplarına neden olan ve depolanma süresini kısaltan etkenlerden en önemlisinin küflenme olduğunu vurgulayan Yılmaz, küfün uygun sıcaklık, nem ve besi ortamında gelişmesiyle aflatoksin oluştuğuna dikkat çekti. Aflatoksinin en kanserojen maddelerden biri olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Harman ile depolamada yapılan yanlışlar fındıkta randıman ve kaliteyi olumsuz etkilemekte olup aynı zamanda aflatoksin oluşumuna sebep olmaktadır. Fındıkta meydana gelen aflatoksin hem insan sağlığını olumsuz etkilemekte hem de ihracatta sıkıntılara neden olmaktadır” diye konuştu.

Depolamaya dikkat

Aflatoksin oluşmaması için fındığın uygun şartlarda depolanması gerektiğini kaydeden Yılmaz, “Depolamada amaç düşük hava nemi ve sıcaklıkla küflenmenin, renk bozukluğunun, acılaşmanın ve tat kaybının önlenmesidir. Bunun için de depo nemi ve sıcaklığın kontrol altına alınması gerekir. Bundan dolayı da depo olarak kullanılacak yerlerin özellikleri çok önemlidir. Fındığın depolanacağı yerler kuru ve havalanabilir olmalıdır. Doğrudan güneş ışığı almamalıdır, nem yapmamalıdır. Depo tabanları su baskınlarına karşı yüksek olmalıdır. Deponun tabanında ızgara bulunmalı, ızgaralar üzerine çok fazla çuval konulmamalı ve istifler arasında boşluk bırakılmalıdır. Çünkü çok sayıda fındık çuvallarının üst üste yığılarak depolanması havasız kalan bölgelerde kızışmalara ve küf oluşumuna neden olmaktadır. Tüm bu şartlar yerine getirildiğinde aflatoksin en düşük seviyelerde olacaktır.”