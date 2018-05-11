Fındıkta düşük rekolte beklentisi

Uzmanlar, fındık rekoltesinin düşük olmasının ana sebebinin iklim şartları olduğunu belirttiler.

Fındığın ana üretim merkezi olan Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki fındık bahçelerinde yapılan ilk analizlerde fındık rekoltesinin bu yıl düşük olacağı belirlendi. Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy, fındık bahçelerinde yapılan inceleme ve analizler sonunda fındık rekoltesinin bu yıl normalin altında olacağını söyledi. Şensoy, “Bir fındık ocağının bir dalında 50 adet fındık görülüyor. Bu da normalin altındadır. Ordu merkezdeki fındık bahçesi geneli temsil edebilir. Zaten üreticilerimizle yaptığımız görüşmelerde fındık olmadığını söylüyorlar. Ayrıca TARSİM eksperleri birçok bahçede yaptığı incelemede kış döneminde yaşanan doğal afetler sebebiyle yüzde 70 ile yüzde 90 arasında hasar raporu düzenliyor. Üreticilerimiz de sosyal medyada bu hasar raporlarını yayınlıyorlar. Açıkçası sıkıntılıyız. Rekoltenin yüksek olmayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca Haziran ve Temmuz aylarında havanın kurak geçeceğini de düşünürsek rekoltenin daha da düşebileceğini söyleyebiliriz” dedi.

“Kurak hava rekolteyi daha da düşürebilir”

Haluk Şensoy, şöyle devam etti: “Haziran ve Temmuz ayı çok kurak geçiyor. Kuraklık çok büyük sıkıntı oluşturdu. Geçen yıl kuraklık çok sorun oldu, bu yıl da devam ediyor. Bu yıl zaten üretici bahçesine gerekli bakımı yapamadı. Bu durumda sıkıntı gelecek yılda devam edecek. Açık söylemek gerekirse bu sene yüksek bir rekolte beklemiyoruz. Nihayetinde iklim önemli derecede belirleyici faktördür. Kurak hava riski devam ediyor. Ama ne olursa olsun üretici bahçesine sahip çıksın. Bölgemizde fındık ana üründür. Onun dışındaki diğer ürünler yan gelirdir ana gelir kaynağı fındıktır."

“Fındık doğumlarında noksanlık var”

Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Arslan Soydan da aynı görüşü savunarak fındık rekoltesinin bu yıl düşük olacağını kaydetti. Soydan, “Yüzbinlerce üretici ve fındık sektörü her yıl rekoltenin ne olacağı konusunda büyük bir merak ve beklenti içerisinde bulunuyor. Şu anda fındıkta doğumlar başladı. Yani fındıklar ortaya çıkmaya başladı. Ancak üreticiden aldığımız bilgiler ve yaptığımız incelemeler sonucunda fındıkta bir noksanlık görüyoruz. Önümüzdeki günlerde doğumlar devam edecektir ama doğumlarda biraz noksanlık var" dedi.

Gerçek rekolte tespitinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının öncülüğünde yapılacak tespitlerde ortaya çıkacağını da kaydeden Soydan, “Gerçek rekolte o zaman ortaya çıkacaktır ama fındığın başından iklime dayalı olaylar geçiyor. Ayrıca fındıktaki zararlı hastalıklarla mücadele devam ediyor. Daha önümüzdeki fırtına var, kuraklığı var, dolu yağışı olabilir” şeklinde konuştu.