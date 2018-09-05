Fındıkta ‘iyi tarım’ yapan üretici arttı

Geleneksel usuller yerine üreticilerin bahçelerinden alınan toprağın analizi yapılarak kullanılacak ilacın belirlendiği, budama, bakım, ilaçlama gibi uygulamaların bilimsel usullerle gerçekleştirilerek fındıkta iyi tarım uygulaması hızlı bir gelişme gösterdi. 2012 yılında 90 üretici ile başlayan uygulamaya katılan üretici sayısı bin 773’e yükseldi.

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, 2012 yılında başlayan projenin amacına ulaştığını, uygulamaya katılan üretici sayısının 6 yılda bin 773’e yükseldiğini kaydetti. Yılmaz, “Uygulama kapsamında üreticilerimize gübreleme, budama, fındık kozalak akarı, yabancı ot ve fındık kurdu, hasat, hijyen, ilk yardım konularında eğitimler verdik. Şu anda yaklaşık 70 bin dekar fındık alanında iyi tarım uygulaması yapılıyor. İyi tarım uygulamasına en fazla katılan üretici sayısı Fatsa’da bulunuyor. Fatsa’da 387, Çamaş’ta 359, Gölköy’de 204, Ulubey’de 149, Ünye’de 147, Altınordu ilçesinde 133, Çatalpınar’da 117 üretici fındıkta iyi tarım uygulaması yapıyor. Diğer ilçelerde 40-120 arasında üretici bu tarım sistemini uyguluyor” dedi.

Yılmaz, fındıkta sürdürülen iyi tarım uygulamasında verim miktarının yükseldiğini söyledi. Yılmaz, daha önce dekarda 80-90 kilogram verim alınan bahçelerden 270-300 kilogram verim alacak hale gelindiğini belirterek, “İyi tarım uygulamasında verim ve kalite yükseldi” diye konuştu.