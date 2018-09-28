Fındıkta kaliteyi artırmayı hedefleyen proje sona erdi

Ordu Ticaret Borsası tarafından yürütülen, İtalya ve İspanya'nın yanı sıra yerel ortakların da bulunduğu “Fındık Üretiminde Geleneksel ve Modern Uygulamaların İncelenmesi” projesi sona erdi.

Ordu Valiliği, Ordu Üniversitesi (ODÜ) ve Altınordu Ziraat Odası ile İtalya'dan Tuscia Üniversitesi ve İspanya'dan İrta Araştırma Enstitüsünün ortak olduğu ve iki yıllık uygulamalı proje için kapanış programı gerçekleşti. Ordu Ticaret Borsası tarafından yürütülen, İtalya ve İspanya'nın da ortak olduğu proje, küresel düzeyde fındık üretiminde kalite ve verimi arttırmak, fındığın çok üretildiği bölgelerde fındık üretim metotlarının görülerek, iyi uygulamaların paylaşımına katkı sağlamayı hedefliyor.

2 yıl önce başlanan ve bütçesi 121 bin 980 avro olan, Ordu Ticaret Borsası proje ofisi tarafından, ortakların da desteği ile hazırlanan bu proje, 287 proje arasında iyi uygulanmaların değişimine yönelik başarılı bulunan 11 projeden birisi arasında yer alıyor.

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, kapanış programında yaptığı konuşmada, proje sonunda Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca dillerine çevrilmiş kitaplar bastırıldığına ve bunların kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşılacağına dikkat çekti. Kahraman, “Proje kapsamında İspanya, İtalya ve Türkiye hareketliliklerinde yapılan gözlemler ile uygulamaların detaylı bir biçimde yer alacağı kitap, bu projenin hafızası olarak tarihe kalacaktır. Bunun yanında Ordu Üniversitesi bünyesinde oluşturduğumuz ‘Örnek Fındık Bahçesi' de bundan sonra tahsis edilecek bahçeler için bir model olacaktır” dedi.

“Fındıktaki fiyat, birçok sorunun sonucudur”

Başkan Ziver Kahraman, fındıktaki tek sorunun fiyat olmadığına da dikkat çekerek, “ 'Fındık Üretiminde Geleneksel ve Modern Tekniklerin İncelenmesi' başlığını taşıyan projemiz ve bu minval üzere hazırladığımız diğer projelerimizdeki temel amacımız ise, fındıkta kalite ve verimliliğe dikkat çekmektir. Bugün bakıldığında fındığın sorunları başlığı altında hep ‘fiyat' görünmektedir. Oysa fiyat, birçok sorunun sonucudur. Aslında bu sorunların başında, kalite ve verimliliği olumsuz etkileyen ve maliyetleri yükselten faktörler gelmektedir. Sorunları bir bütün olarak görmek ve çözüm sürecinin de etkileşim halinde olmasına özen göstermek durumundayız. Ürettiğimiz projeler daha iyi sonuçlar elde edilmesi gibi bir vizyon taşısa da özünde bu sorunlardan külliyen kurtulmayı hedeflemektedir” şeklinde konuştu.

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Prof. Dr. Ali İslam da Türkiye de fındık yetiştiriciliği hakkında bir sunum yaptı.

Mesleki eğitime yönelik Türkiye, İtalya ve İspanya arasında kurulan bir stratejik ortaklık projesi olan ‘Fındık Üretiminde Modern ve Geleneksel Uygulamaların İncelenmesi Projesi', yapılan toplantı ile sona erdi.