Fındıkta mayıs böceği ile mücadele zamanı başladı

Üreticilerimiz bu konuda gerekli çalışmalarını yapsınlar” dedi.

İbrahim Ethem Kibar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Fındığın önemli zararlılarından olan mayıs böceği larvaları manas veya kadı lokması olarak da bilinir. Erginleri yaprak ve çiçek üzerinde beslenerek zarar yapar. Mayıs böceği esas zararını larvaları vasıtasıyla fındığın kök bölgesinde yapmaktadır. Mayıs böceği larvaları fındık bitkisinin 1 cm çapına kadar olan köklerini kolayca kopararak saçak kökleri tahrip eder. Daha sonra ise oluşan cılız sürgünler yaz sıcaklarından dolayı kurur. Zarar yoğunluğunun aşırı olduğu ocaklarda ise zamanla tam kurumalar gerçekleşebilmektedir. Mayıs böceği ile mücadelede kültürel önlemler alınarak mücadele edilebilmektedir. Kültürel önlem olarak, erginleri görüldükleri zaman toplanıp imha edilebilir. Bahçe işlemesi sırasında larvaları toplanarak imha edilebilir. Fındık bahçelerinde kullanılan hayvan gübresi ve zuruf artıklarıyla zararlının bulaştırılmamasına özen gösterilmelidir. Kültürel önlemlere rağmen mayıs böceği zararı tespit edilirse ve yoğunluk artarsa kimyasal mücadeleye başvurulmalıdır. Kimyasal mücadeleye karar vermek için sürvey metodu ile yoğunluk tespiti yapılarak mücadeleye karar verilir. Eğer 1 m2'de 3 veya daha fazla mayıs böceği larvası varsa kimyasal mücadele yapılır. Kimyasal mücadelede chlorpyrifos-ethyl yüzde 25 WP etkili maddeli bitki koruma ürününden 1 m2 taç iz düşüm alanına 15 g olarak kullanılmalıdır. Kimyasal mücadele sonbahar yağmurlarından sonra hava sıcaklığı henüz müsaitken ve mayıs böceği larvaları toprak yüzeyine yakınken yapılmalıdır. Eylül başından ekim ayı ortalarına kadar olan sürede ilaçlama yapılırsa kimyasal mücadele de başarı sağlanır. Bu dönemde iklimin yanı sıra toprakta mücadeleye uygun dönemdir” diye konuştu.