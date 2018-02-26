Fındıkta ’tarım sigortası’ uyarısı

2018 yılı kış sezonunun sıcak bir mevsim yaşadığını hatırlatan Başkan Soydan, bu hava koşullarının fındık üretimini olumsuz yönde etkileyebileceğini söyledi. Soydan, “Çünkü fındıkların kış aylarında bir soğuklama dönemini yaşaması lazım. Fındık bu dönemleri yaşayamadı. Özellikle bu günlerde sahil kesimleri ve hatta orta kesimlere doğru fındık tomurcuklarının açtığını ve yaprak şekline geldiğini görüyoruz” dedi.

“Risk devam ediyor”

Geçmiş yıllarda yaşanan don olaylarını hatırlatan Başkan Soydan, fındıkta risk olayının devam ettiğine dikkat çekerek, “Geçmiş yıllara baktığımız zaman özellikle 2004 ve 2014 yılında yaşadığımız don olaylarında üreticiler çok büyük zararlar gördü. 2014 yılındaki don olayında, Ordu’da 9 tane ilçe sıfır rekolte ile karşı karşıya geldi. 2014 yılında 30 Mart tarihinde don olayını yaşamıştık, 2004 yılında da 3-4 Nisan gecesinde ciddi bir don olayını yaşadık. Önümüzde bir aylık bir zaman var. Şuanda risk devam ediyor, o yüzden üreticilerimiz, ‘acaba don olayı olacak mı?’, ‘tekrar önceki yıllardaki gibi bir afetle karşı karşıya gelecek miyiz?’ diye tedirginlik yaşıyor” diye konuştu.

Sigortada yaptırmak için son gün 10 Mart

Arslan Soydan, don olayı ile karşılaşıldığında, dumanlama sistemi ile caydırıcılık yapılabileceğini ifade ederek, tarım sigortası yapmaları konusunda çiftçileri uyardı. Başkan Soydan konuşmasını şöyle tamamladı: “Özellikle burada yapacakları tek konu, çiftçilerimizin tarım sigortasını yaptırmalarını gerekiyor. Şu anda da tarım sigortası müracaatları devam ediyor, 10 Mart tarihine kadar da devam edecek. Sigorta yaptırmak için son günlere doğru yaklaşıyoruz, onun için üreticilerimiz bir aylık riskli bir zamanı göz önünde bulundurarak, tarım sigortalarını yaptırabilirler. Tarım sigortaları sadece don olaylarında değil, dolu, fırtına gibi afetleri de kapsıyor, o açıdan önemli.”