Fizme-Beyceli yolu sıcak asfalta kavuşuyor

Çalışmaların yoğun olarak sürdürüldüğü Kumru ilçesi Fizme-Beyceli yolunun sıcak asfalta kavuşturulduğunu aktaran Başkan Enver Yılmaz, 8 kilometre uzunluğundaki yolun, 2 kilometresinde sıcak asfalt seriminin tamamlandığını söyledi. Kalan kısımlarda ise alt yapı çalışmaları devam ettiğini aktaran Başkan Yılmaz, yolun kısa bir süre sonra tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulacağını aktardı.

Büyükşehirin sağlam temeller üzerine inşa ettiği yollarla model bir il haline gelen Ordu’da yol seferberliğinin sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Enver Yılmaz, “Kumru ilçemizde ana yolların yanı sıra grup yollarını sıcak asfaltın konforuyla buluşturuyoruz. Fizme-Beyceli grup yolumuzda ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. 8 kilometrelik yolun 2 kilometresinde sıcak asfalt serimi tamamlandı, kalan kısımlarda ise altyapı çalışmaları devam ediyor. 6 bin 550 metreküp taş duvarı ve yağmur suyundan korumak için 2 bin 300 metre boru imalatı yapılan yolumuzu kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

İlçede 93 kilometre yol asfaltla buluştu

Kumru ilçesinin, Büyükşehirin nimetlerinden nasibini almaya devam ettiğini söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “Kumru ilçemizin yol konusundaki sorunlarını çözmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde bu zamana kadar 93 kilometre asfalt ve 7 buçuk kilometre beton yol çalışması yaptık. Bu yılki hedefimiz ise 86 kilometre asfaltı ve 7 kilometre beton yolu hizmete sunmak” ifadelerini kullandı.