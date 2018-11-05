Gaga Gölü hayran bırakıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Sefaköy, Meşebükü ve Yassıtaş Mahalleleri sınırlarında bulunan Gaga Gölü, görenleri hayran bırakıyor.

İlçenin turizm anlamında en büyük değerlerinden olan Gaga Gölü özellikle hafta sonu ve hafta içi akşam saatlerinde ziyaretçi akınına uğruyor. Gaga Gölü'nün Fatsa için çok önemli olduğunu söyleyen Fikri Kaynar, “Gaga Gölü Fatsa'nın turizm anlamında en büyük gözdesidir. İki tane göletten oluşuyor ve manzarası ile insanları cezbediyor. Gerekli tesisler kurulduğu anda daha da fazla kişi buraya gelerek turizmi hareketlendirecektir. Bu tarz yerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Mahallemiz sınırları içinde bulunan Gaga Gölü'nde su sporları ve diğer farklı sporlarda yapılıyor” dedi.

Turizm hazırlıkları için tüm çalışmaları yaptıklarını belirten Sefaköy Mahallesi Muhtarı Yusuf Kaynar ise, “Gaga Gölü Fatsa'nın bir değeridir. Burayı tam anlamıyla turizme kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.