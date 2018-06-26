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26 Haziran 2018 10:49

Gaga Gölü turizme kazandırılmayı bekliyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan Gaga Gölü turizme kazandırılmayı bekliyor.

Gaga Gölü turizme kazandırılmayı bekliyor

26 Haziran 2018 10:49


Fatsa-Aybastı karayolu üzerinde yer alan Gaga Gölü’nün turizme kazanılması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Sefaköy Mahallesi Muhtarı Yusuf Kaynar, "Gölün derinliği 10-15 metre arasında değişmektedir. Gölün ortasında küçük bir adacık bulunuyor. Fındık bahçelerinin arasında, yeşillikler içindeki göl, birçok bitki ve hayvan türünü barındırıyor. Göl 1. ve 3. derece doğal sit alanı olarak koruma altına alınmış durumda. Gölde dört çeşit balık var. Gölümüz turizme açıldığında Meşebükü ve Sefaköy Mahallelerimiz birleşmiş olacak. Gaga Gölü’nü turizme hazırlanmak için tüm çalışmalarımız hızla devam ediyor” dedi.


Özellikle yöre halkının hafta sonları buraya gelerek piknik yaptığını belirten Kaynar, “Gölümüz doğası, manzarası ve havası ile yerel vatandaşların uğrak noktası oluyor. Gaga Gölü bölgenin turizm alanında beklentilerini fazlasıyla karşılayacaktır” diye konuştu.




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