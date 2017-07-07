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07 Temmuz 2017 11:39

Gaga Gölü’ne 25 bin sazan yavrusu bırakıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında, Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Gaga Gölü’ne 25 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Gaga Gölü’ne 25 bin sazan yavrusu bırakıldı

07 Temmuz 2017 11:39


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ülkenin su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir kullanımı, gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanması konusunda projeler geliştirmekte ve uygulamakta. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Tesislerinde 2017 yılında üretilen 5 milyon sazan balığı yavrusundan, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün talebi doğrultusunda 25 bin adet yavru balık Ordu’ya tahsis edildi. 25 bin sazan yavrusu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlileri tarafından Gaga Gölü’ne bırakıldı.


‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ sayesinde Gaga Gölü’nde sportif balık avcılığının geliştirilmesinin amaçlanmakta. İlde sportif balıkçılığın gelişmesi, turizme yönelik çalışmalara da katkı sunacak.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, projeden beklenen faydanın sağlanabilmesi için 40 cm’den küçük balıkların avlanmaması için vatandaşlara uyarıda bulundu.


Yetkililer, gelecek yıl da yeni balık türlerinin, ildeki su kaynaklarına bırakılarak çoğalmalarının sağlanacağını ifade etti.




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