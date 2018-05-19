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19 Mayıs 2018 22:57

Galatasaraylı taraftarlar, Fatsa’da sokağa döküldü

Galatasaray’ın, İzmir’de Göztepe’yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesi ile Ordu’nun Fatsa ilçesindeki yüzlerce sarı-kırmızılı taraftarı sokağa döktü.

Galatasaraylı taraftarlar, Fatsa’da sokağa döküldü

19 Mayıs 2018 22:57


Ellerinde sarı-kırmızı bayraklarla saatlerce eğlenen taraftarlar şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Galatasaray taraftarı kentte bayram havası estirdi. İnönü Caddesi’ne çıkan taraftarlar attıkları slogan ve söyledikleri marşlar ile şampiyonluklarını kutlayarak eğlendi.


Çok sayıda taraftar otomobilleri ile konvoy yaparken, Cumhuriyet Meydanı’na toplanan taraftarlar daha sonra 15 Temmuz Özgürlük Meydanı’na sloganlar eşliğinde yürüdü.


Galatasaraylı taraftarları Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe de tebrik etti.




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