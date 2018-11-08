Galericiler sınavda

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ikinci el oto ticareti yapanlara yönelik mesleki yeterlilik belgesi sınavı gerçekleştirildi.

120 adayın katıldığı sınavlarda adaylar kendilerine yöneltilen iş güvenliği soruları ve mesleki bilgilerden oluşan teorik sınav sorularını cevapladı, aynı zamanda 2. el araç alım-satım konusuna yönelik hazırlanmış mesleki yeterlilik performans uygulamalarını gerçekleştirdi.

Fatsa Oto Galericiler Derneği Başkan Hikmet Zerey, sınava oldukça yoğun ilgi gösteren Fatsalı galerici ve oto alım-satım firma yetkilileri yapılan uygulamanın ve mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğunun sektörleri için çok önem arz ettiğini belirterek yeni çıkan yönetmeliği memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Belgesiz satış yapanlara ceza uygulanacak

Buna göre, belge sahibi olmak isteyen ikinci el oto satıcılarının, iş sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra müşteri ilişkileri, alım-satımı yapılacak araçlara ilişkin değer tespiti yapabilme, Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi'ni (ASBİS) kullanabilme ve satış sonrası memnuniyetin değerlendirilmesi gibi konularda oluşan teorik ve pratik sınavlardan başarılı olması gerekecek. Yaklaşık 65 bin ikinci el oto satıcısını ilgilendiren düzenlemeye göre, bir yıl sonra belgesiz ikinci el satışı yapanlara cezai işlem uygulanacak.

Mesleği, gerekli yeterliliğe sahip olanlar yapabilecek

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan yaptığı açıklamada, MYK'nin görevinin çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırmak, eğitim ile istihdam arasındaki bağı güçlendirmek olduğunu söyledi. Mesleklerini geleneksel yöntemlerle sürdürenlerin mesleki bilgi ve becerilerinin belgelendirilmesinin önem arz ettiğini belirten Ceylan, kurum olarak hem yeterliliği hem de kaliteyi temsil ettiklerini ifade etti. Ceylan, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğunun bulunduğunu anımsatarak, her iki sınıfta yer almamasına rağmen Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gördüğü lüzum üzerine ikinci el oto satıcıları için de belge zorunluluğunun getirildiğini bildirdi. Belge zorunluluğuyla galericilik mesleğini gerekli yeterliliğe sahip kişilerin yapabileceğine dikkati çeken Ceylan, "Belge zorunluluğu, galericilik mesleğinin itibar ve kalitesini artıracaktır. Galericilik gibi emlakçılıkta da belge zorunluluğu yakın zamanda gündeme gelecektir" ifadelerini kullandı.