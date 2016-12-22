Gazete dağıtıcısı ölümden döndü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında gazete dağıtıcılığı yapan şahıs, ağır yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Dolunay Mahallesi’nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, gazete dağıtıcısı Orhan Akkan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Turgut Baykuş yönetimindeki 52 KE 543 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Orhan Akkan ağır yaralandı. Kazada, gazete dağıtıcılığı yapan motosiklet sürücüsü Akkan, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudundaki kırıkların olduğu bildirildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.