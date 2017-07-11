Gazeteciler tekne gezisinde buluştu

Ordu Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte basın mensupları, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl yaz döneminde vatandaşların hizmetine sunduğu gezinti teknesiyle Ordu kıyılarında tur attı. Kahvaltılı gerçekleştirilen etkinliğe Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Gazeteciler Derneği Başkanı Recep Aydın, Ordu Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vedat Öz, Ordu Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nurullah Yaldız, Altınordu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şahin Sevinç ve Basın İlan Kurumu Ordu İl Müdürü Murat Yürekli de katıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, basın mensuplarıyla böyle güzel ortamda bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirtti.