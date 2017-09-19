Gaziler bir kez daha unutulmadı

Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. İstiklal Marşı’nın ardından Mustafa Rakım Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şube Başkanı Yalçın Taşçıoğlu yaptı. Taşçıoğlu konuşmasında, "Bugün burada 19 Eylül Gaziler Günü programı kapsamında toplanmış bulunmaktayız. Sakarya Meydan Muharebesi’nin hemen ardından 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından en büyük muharip ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik ve maraşallık onuru verilmiştir. Bu anlamlı günün anısına 19 Eylül günü tarihe geçmiş, her zaman gurur duyduğumuz geçmişimiz bizlere yüce devlet olmayı tanımıştır. Buradan kahraman gazilerimize toplum olarak sahip çıkmalı ve saygı duymalıyız” dedi.

Meydanda düzenlenen programın ardından temsilcileri Gaziler Derneğine ziyaretlerde bulunuldu.