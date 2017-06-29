Gece gıda denetimlerinde 32 iş yerine ceza

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, Ramazan ayı içerisinde toplu tüketim iş yerleri, gıda satış iş yerleri, pastacılık ürünleri üretim ve satış yerleri, tatlı üretim ve satış yerleri, ekmek-ekmek çeşitleri ile pide üretim ve satış yerleri, yoğun alışveriş yapılan diğer perakende işletmelerinde sıkı bir denetim çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu amaçla Altınordu, Ünye, Fatsa, Perşembe, Gölköy, Korgan, İkizce, Akkuş, Çaybaşı, Gülyalı, Perşembe ilçelerinde özellikle akşam ve gece denetimleri yaptıklarını aktaran Yılmaz, “Gıda işletmecisi ürettiği, işlediği, dağıttığı, depoladığı, satışa ve tüketime sunduğu tüm gıdalarda gıda mevzuatına uygunluğu sağlamak zorundadır. Bu kapsamda Ramazan ayı içerisinde vatandaşlarımızın daha güvenilir gıda erişimini sağlamak amacıyla il genelinde toplam bin 588 gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla 65 adet yurt içi denetim amaçlı numune alınmıştır. Alınan 65 numunenin 2’si nihai analiz sonucu Türk Gıda Kodeksine uygun çıkmamıştır. Gerek analiz sonuçlarına göre gerekse denetimde tespit edilen insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturan uygunsuzluklar, genel ve özel hijyen kurallarına aykırılıklar ve diğer uygunsuzluklar nedeniyle 32 işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. İnsan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturmayan uygunsuzlukları tespit edilen toplam 73 işletmeye süre verilmiştir. Bu gıda işletmeleri süre sonunda tekrar resmi kontrole tabi tutularak eksikliklerini gidermeyen işletmeler hakkında da idari para cezası uygulanacaktır” dedi.

Kemal Yılmaz, tüketicilerin Alo 174 Gıda Hattına gıda güvenilirliğiyle ilgili her türlü ihbar ve şikayette bulunma imkanı tanındığını ifade ederek, “Bu hattı aramaktan çekinmeyin” hatırlatmasında bulundu.