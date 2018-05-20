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20 Mayıs 2018 14:09

Gece Yolcuları’ndan Ünye’de coşkulu konser

Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında Gece Yolcuları grubu konser verdi.

Gece Yolcuları’ndan Ünye’de coşkulu konser

20 Mayıs 2018 14:09


Ordu’nun Ünye ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan Gece Yolcuları, birbirinden hareketli şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Söyledikleri şarkılarla hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan grup, konser sonunda uzun süre tezahüratlarla alkışlandı. Program sonunda Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar adına grup üyelerine plaket ve çiçek veren Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Yılmaz, "Bu akşam burada binlerce kişinin olmasını sağlayan başta Ünye Belediye Başkanımız Ahmet Çamyar’a ve bütün halkımıza teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki Gece Yolcuları grubumuzdan burada yeniden sahne alma sözünü alırız. Meydanlara sığmayan bu coşkulu kalabalığı yeniden oluştururuz. Bu akşam 1. Gençlik Festivali’ni de buradan başlatıyoruz" dedi.




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