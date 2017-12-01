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01 Aralık 2017 12:32

Geldi: “Verimli hizmetlerin devam ettiğini gördük”

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Karadeniz Bölge Sorumlusu Mehmet Geldi, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın programları çerçevesinde Fatsa Belediyesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Geldi: “Verimli hizmetlerin devam ettiğini gördük”

01 Aralık 2017 12:32


Fatsa Belediyesi’ne AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Halil Öz ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ergün Çakmak ile birlikte gelen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Karadeniz Bölge Sorumlusu Mehmet Geldi, Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, İlçe Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Özyurt, Belediye Başkan Yardımcıları Muharrem Aktepe, İbrahim Eroğlu ve Belediye Meclis üyeleri tarafından karşılandı.


İlk olarak başkanlık makamına gelen ve burada bir açıklama yapan Mehmet Geldi, “6. ziyaretimizi Fatsa Belediyemize gerçekleştiriyoruz. Şu anda Türkiye genelinde Karadeniz Bölgesi’ndeki kendi sorumluluk bölgemdeki ziyaret ettiğim 132. belediye Fatsa Belediyesi oluyor. Ziyaretlerimizin amacı gerek halkımıza hizmet noktasında verimliliğin daha üst noktalara çekilmesi anlamında hem tecrübe hem teşkilat belediye ilişkileri meclis çalışmaları ve teşkilat ile ilişkiler ve yürütülen hizmetlerinin kalitesinin daha yükseklere getirmek noktasında katkı sağlamak. Bugün Ordu bölgesi olarak çalışmalarımız ve ziyaretlerimiz gayet güzel geçti. Verimli hizmetlerin devam ettiğini gördük inanıyorum ki Fatsa ilçemizde de hizmetler devam ediyor. Daha önce buradan gayet güzel çalışmaların izlenimleri ile ayrılmıştım yine öyle görünüyor” dedi.


Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ise yaptığı konuşmada, “Yapılan çalışmaları birlikte değerlendirmek bizleri de mutlu edecek. Gerçekten Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yoğun bir çalışma sezonu geçiriyoruz. Hedeflediğimiz ve söz verdiğimiz programları tamamlamak için hem yerelde hem genelde çok ciddi çalışmalarımız var inşallah güzel şeyler ortaya çıkacak. Tabii biz her zaman teşkilatçıyız ve teşkilattan gelen biri olarak da bütün bu çalışmaları inşallah en güzel şekilde partimiz adına milletimiz adına birlikte yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.




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