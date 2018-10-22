Geleneksel Çınar Festivali konserleri 29 Ekim'de

Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, "16-19 Ağustos tarihleri arasında yapmayı planladığımız Çınar Festivalimizin foto safari, mahalleler arası futbol turnuvası ve sokak basketbol etkinliklerini gerçekleştirmiş, 8-9 Ağustos tarihlerinde meydana gelen sel felaketi sebebi ile konserler bölümünü ertelemek zorunda kalmıştık. 29 Ekim Pazartesi akşamı Çınar Festivalimizin konser bölümünü Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ile birleştirerek gerçekleştireceğiz. Bir akşam olarak planladığımız festivalde yerel sanatçılarımız Aydın Beyoğlu ve Mehmet Gümüş ile birlikte Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Betül Demir sahneye çıkacak. İnşallah hava şartlarının da iyi gitmesi halinde Fatsa ve çevre ilçelerimizden festivalimize gelecek olan herkese unutamayacakları bir gece yaşatmak istiyoruz. Herkesi festivalimize davet ediyoruz” dedi.

Fatsa Belediye Çınar Festivali konser bölümü 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda gerçekleşecek ve saat 19.00'da başlayacak.