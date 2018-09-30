Genç atlet Damla Nur'a gözyaşı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan atletizm sporcusu Damla Nur Kırıkçı, evinde geçirdiği epilepsi nöbeti sonucu hayatını kaybetti. Genç sporcu gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Evkaf Mahallesi'nde evinde epilepsi nöbeti geçiren başarılı atletizm sporcusu Damla Nur Kırıkçı (19) uyuduğu sırada hayatını kaybetti. Genç kız için Evkaf Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındıktan sonra Orta Büyük Camii'de getirilen cenazesi burada kılınan öğle namazını müteakip Kumru ilçesi Yanlızdam Mahallesi'nde toprağa verildi.

Baba Ali Kırıkçı ayakta durmakta zorlanırken gelen taziyeleri kabul etti.

Cenaze sonrası bir açıklama yapan Ordu İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç, "Sporcumuzun epilepsi hastalığı vardı. Bu yılda rahatsızlığı arttığı için antrenmanlara da fazla katılamıyordu. Evde uyurken nöbet geçiriyor ve çok üzgünüz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim” dedi.

Genç kızın cenazesine Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Cenan Kır, Fatsa Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, Altınordu Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, eş dost ve akrabaları katıldı.