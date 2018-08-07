Genç Çiftçi Projesi yüz güldürüyor

İlçenin Beyceli Mahallesi’nde ikamet eden Gülçin Yavuzer ve Salihli Mahallesi’nde oturan Arzu Eliyatkın’a ait düvelerin hepsinin doğumu tamamlandı.

Gülçin yavuzer’e ait düve ikiz yavru doğurarak üreticisini sevindirdi. Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erkan Ayaz yaptığı açıklamada, “Bir işletmede üretilen süt ineğin masraflarını karşılarken, doğan buzağı üreticiye kar olarak kalır. Üreticilerimizin kazanması ülke ekonomisine katkıdır. Çitçilerimizin emeklerinin karşılığını aldığını görmek mutluluk verici” dedi.