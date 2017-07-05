Genç Çiftçi Projesi’ne kadın eli

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, son yıllarda özellikle gençlerin eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve ekonomik sebepler başta olmak üzere birçok nedenle köyleri ve kırsal alanı terk ederek büyük şehirlere göç ettiğine dikkat çekti. Bu göçlerin kırsal alanda yaşlı nüfusun kalmasına sebep olduğunu, köyde kalan yaşlı nüfusun da tarımda gerekli olan insan gücünü yeteri kadar karşılayamadığını ve gelişen teknolojiye ayak uydurmakta zorlandığını vurgulayan Yılmaz, bu durumun uzun yıllar devam etmesi halinde tarımda verimlilik ve sürdürülebilirlik adına oldukça sıkıntı çekileceğini söyledi.

Yılmaz, bu hususların göz önüne alınarak başlatılan ve 18-40 yaş arası genç çiftçileri kapsayan hibe desteği projesiyle tarımsal faaliyetlere genç nüfusun kazandırılması, kentlerde zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan işsiz gençlerin köylerine dönerek iş sahibi olmaları, hayvancılık veya bitkisel üretim yaparak tarımsal üretime katkı sağlamaları, genç çiftçilerin gelirinin artmasının sağlanması, tarım nüfusunun topraklarında kalması, tarımsal işgücünün genç nüfusla sağlanması, şehirden köye dönüşün sağlanması, ve genç çiftçilere verilecek eğitimlerle tarımda kalitenin gelişmesi ve iyi tarım uygulamalarıyla tarımsal potansiyelinin daha etkin kullanılmasının hedeflendiğini kaydetti.

448 projenin 275’i kadınların

Genç çiftçi projesinin Ordu’da etkili bir şekilde devam ettiğini aktaran Yılmaz, projeye en çok bayanların ilgi gösterdiğini kaydetti. Yılmaz, “2016 yılında genç çiftçi projesi için 3 bin 581 kişi başvuruda bulundu. Yapılan bu başvurulardan 216’sı kabul edilerek desteklendi. Desteklenen 216 kişiden 144’ünü bayan çiftçiler oluşturdu. Bu projelerin 11’i bitkisel, 205’i hayvansal üretim konularında oldu. 2017 yılında ise genç çiftçi projesine bin 535 kişi başvururken bu başvurulardan 232’si kabul edildi. Kabul edilen çiftçilerden 131 kişisi bayan çiftçi olmak üzere toplam da 203 kişi ile sözleşme imzalandı. Bu 232 projenin 24 adeti bitkisel üretim 208 adeti hayvansal üretim konularında oldu” dedi.

Bu kapsamda şuana kadar 203 genç çiftçinin 82’si bayan olmak üzere toplamda 108 kişinin büyükbaş hayvan alımı, 24 kişisi bayan olmak üzere toplamda 51 kişinin küçükbaş hayvan alımı yaptığını da belirten Yılmaz, “6 kişisi bayan olmak üzere toplamda 8 kişi büyükbaş hayvan alımı ve tesis yapımı, 3 kişisi bayan olmak üzere toplamda 9 kişi kanatlı yetiştiriciliği, 3 kişisi bayan olmak üzere toplamda 9 kişi arı yetiştiriciliği ve 13 kişisi bayan olmak üzere toplamda 18 kişi bitkisel üretim konularında sözleşmeler imzalandı” bilgilerini verdi.