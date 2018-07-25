Genç çiftçiler, büyükbaş hayvanlarına kavuşuyor

Proje kapsamında ayrıca toplam 241 çiftçiye 7 milyon liralık destek sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç çiftçi nüfusunun artırılması amacıyla 2016 yılında başlatılan ’Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi’ 2018 yılında da devam ediyor.

241 çiftçiye 7 milyon lira destek

Proje kapsamında Ordu’da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 2016 ve 2017 yıllarında, Ordu’da 448 genç çiftçiye kişi başına 30 bin lira olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaklaşık 13,5 milyon lira değerinde hibe desteği sağlandığını hatırlattı. 2018 yılı içerisinde de çiftçilere 7 milyon lira değerinde destek sağlanacağını belirten Yılmaz, "Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde 128, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde 65, arıcılık 15, kanatlı 8 ve bitkisel üretim alanlarında 25 olmak üzere toplamda 241 genç çiftçimize bu yıl içerisinde 7 milyon lira değerinde destek sağlanacaktır. Böylelikle ‘Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi’ kapsamında ilimiz tarımında son 3 yılda genç çiftçilerimizin oluşturduğu toplam 689 işletme desteklenmiş olup, bu işletmelere yaklaşık 21 milyon lira tutarında kaynak aktarılmış olacaktır. 2018 yılı için şu ana kadar 14 ilçemizde büyükbaş hayvan dağıtımı yapılmış olup, birkaç gün içerisinde Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Gülyalı ve Mesudiye ilçelerimizde yapılacak olan dağıtımın neticesinde tüm ilçelerimizde 128 genç çiftçimize 640 adet büyükbaş hayvanın dağıtımı tamamlanmış olacaktır" dedi.

Proje sayesinde köylerdeki genç nüfusu artıyor

Proje sayesinde büyük şehirlerde yaşayan gençlerin köylerine dönerek tarım ve hayvancılık yaptığına dikkat çeken Yılmaz, "Genç çiftçi projesi kapsamında ilimizde kurulan işletmeler ile birlikte kentlerde zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan işsiz gençlerimiz köylerine dönerek iş sahibi olmakta, hayvancılık veya bitkisel üretim yaparak tarımsal üretime katkı sunmaktadır. Genç çiftçi projesi sayesinde büyük şehirlerden köylerine dönme imkanı bulan yüzlerce gencimiz bulunmaktadır. Genç nüfusun köylerine dönmesiyle birlikte tarımda ve hayvancılıkta çok ciddi canlılık ve hareketlilik sağlanacaktır. Genç çiftçilerimizin faaliyet gösterdikleri sektörde başarılı olmaları, ekonomik kazanç sağlayarak ilimiz ve ülke ekonomisine katkı sağlamaları aynı zamanda diğer gençlere örnek olmaları amacı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü genç çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları her konuda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada daima onların yanında olacaktır. Genç çiftçi projesinin başta genç çiftçilerimiz olmak üzere ilimiz ve ülkemiz hayvancılığına hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.