Genç çiftçilere 21 milyon

Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hibe Programı", genç çiftçilerin hayallerini gerçekleştirmesini sağlıyor. Bakanlık tarafından 2016'da hayata geçirilen program kapsamında Ordu'da üç yılda 689 genç çiftçiye toplam 21 milyon liranın üzerinde hibe desteği sağlandı.

Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında genç nüfusun istihdamına katkı sağlanması, kırsal alanda iş kurmak isteyen gençlerin iş sahibi olması amacıyla 2016 yılında başlatılan proje Ordu'da başarıyla sürüyor. Projenin başladığı 2016 yılında arıcılık alanında 29, küçükbaş hayvancılıkta 47, büyükbaş hayvancılıkta 122, kanatlı tavukçuluk alanında 7, bitkisel üretim alanında 11 olmak üzere toplam 216 genç hibe almaya hak kazandı.

2017 yılında arıcılık alanında 9, küçükbaş hayvancılık alanında 60, büyükbaş hayvancılık alanında 134, kanatlı tavukçuluk alanında 6 ve bitkisel üretimde 23 olmak üzere 232 proje onaylanarak hibe desteği aldı.

2018 yılında ise arıcılık alanında 21, küçükbaş hayvancılık alanında 65, büyükbaş hayvancılık alanında 128, kanatlı tavukçuluk alanında 8 ve bitkisel üretim alanında 20 gencin projesi onaylanarak hibe almaya hak kazandı.

Yetkililer, 2016, 2017 ve 2018 yılları arasında 3 yılda genç çiftçi projesi kapsamında kabul edilen 689 projeye toplam verilen hibe desteğinin toplam 21 milyon lira olduğunu belirttiler.