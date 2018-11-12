Genç çiftçilere destek sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi kapsamında arıcılıkta Ordu'da hibe almaya hak kazanan çiftçilere hediyeleri verildi. Ordu'da, 2016 yılından bugüne kadar toplam 59 genç arıcıya yaklaşık 1 milyon 800 bin TL tutarında hibe verildiği proje kapsamında, arıcılara, 40'ar adet arılı kovan, elektrikli bal süzme makinesi, sır alma makinesi ve arıcılıkta kullanılan temel ekipmanların teslimi gerçekleştirildi.

“Çiftçilere 21 milyon TL hibe”

Törende konuşan Ordu Valisi Seddar Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, her alanda önemli hizmetler, yatırımlar ve gelişmeleri elde ettiğini hatırlattı. Genç Çiftçiler Destekleme Projesi'nin de bunlardan biri olduğunu aktaran Vali Yavuz, proje kapsamında bu güne kadar 689 çiftçiye 21 milyon TL hibe verildiğini ifade ederek, “Ordu, çok ciddi göç vermiş bir şehir. Biz bu şehri büyütmek, geliştirmek ve kalkındırmak istiyoruz. Bunu yapabilmek için her sektörde yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var, bunlardan birisi de budur. İlimizde yaklaşık 600 bin civarında arı kolonimiz var ve 17 bin ton civarında bal üretimimiz var, bu üretimle Türkiye'de birinciyiz. Arıcılık deyince sadece bal üretimi anlamamak gerekiyor. Arı sütü ve propolis gibi alanlara da girmemiz gerekiyor. Bugün, bunu da gerçekleştirmiş oluyoruz” diyerek, ‘Annelerin Elinden Arı Sütü Üretimi Projesi' kapsamında eğitime katılan kadınları ve eşlerini tebrik etti.

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz ise, “İl genelinde 2016-2018 yılları arasında toplam 59 arıcımıza Genç Çiftçi Projemizde destek verdiğimiz proje kapsamında bugün 21 arıcımıza, arıcılık malzemelerinin dağıtımını yapacağız. Arıcılara 40'ar kovan ve arıcılık yapabilmeleri için gerekli olan malzemelerin teslimini gerçekleştireceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz, hibe almaya hak kazanan çiftçilere temsili 30 bin TL değerindeki çek takdim etti, arı ürünlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla hazırlanan ‘Annelerin Elinden Arı Sütü Projesi'nden yararlanacak kadın arıcıların da katılım belgelerini verdi. Törende ayrıca, projeden faydalanan 21 arıcıya da kırkar 40'ar adet arılı kovan ve arıcılıkta kullanılan çeşitli ekipmanlar hediye edildi.