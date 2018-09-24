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Genç kadın 5. kattan böyle atladı

Ordu’da eşinden ayrılan genç bir kadın girdiği bunalım sonucu bir binanın 5.

Ordu'da eşinden ayrılan genç bir kadın girdiği bunalım sonucu bir binanın 5. katından atlayarak intihar etti. İntihar öncesi şişme branda açan itfaiye ekipleri noktayı tutturamayınca kadın zemine çakılarak hayatını kaybetti.


Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Neslihan Yılmaz (26) adlı bir kadın, bir süre önce eşinden ayrıldı. İki çocuğuyla baş başa kalan kadın bunalıma girdi. Girdiği bunalım sonucu intihar etmeye karar veren Neslihan Yılmaz, sabah saatlerinde 5 katlı bir binanın teras katına çıktı.


Kadını görenler polise, itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri şişme branda açtı. Neslihan Yılmaz ise bir anda kendini boşluğa bıraktı. Şişme brandanın iki metre ilerisinde zemine çakılan genç kadın ağır yaralandı. Bu anlar cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.


Ambulans tarafından Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Neslihan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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