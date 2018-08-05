Genci yaşlısı su sporlarında buluştu

Ünye’de turizmi tanıtmak ve turist kazandırmak amacıyla Ünye su sporları festivali düzenlendi. Ünye İskelesi’nde başlayan etkinlikleri izlemek için sabah erken saatlerden itibaren festival alanına akın eden vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 70 sporcunun katıldığı etkinlikte kano, su topu, yüzme, motor yarışı, yağlı direk, ördek yakalama yarışları gerçekleşti.

Her sene düzenleyeceğiz

Su sporlarının Ünye turizmine katkısı olacağını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Düzenlenen festivalin adını su sporları festivali koyduk. Çünkü Ünye denizin ve mavinin buluştuğu bir şehir olarak bu gibi etkinliklere ev sahibi yapmaktadır. Ünye’de turizm ve sosyal etkinlik alanlarının genişletilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hangi yaş olursa olsun, sporun gerek sağlık açısından gerek sosyal bir faaliyet açısından şehrin önemli noktasını bütünleştirdiğini görüyoruz. Bu sebeple Ünye’de spor alanları için gerek etkinliklerimiz ile sporcularımızı desteklemek açısından her sene bunu gerçekleştireceğiz" dedi.

“Ünye su sporları için elverişli bir şehir”

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ile birlikte kano yarışına katılan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Ünye su sporları festivali çok iyi ve birçok ilginç spor ve oyunlar var. Turizm şehri Ünye’de 6 dalda yapılan yüzme, su topu, kano, motor yarışı, yağlı direk ve ördek yakalama gibi gerçekleştirilen sporlarının şehrin önemine katkı sağlayacaktır. Genç yaşlı demeden yapılan sporların sağlık ve turizm alanında etkili olmasıyla beraber Ünye’nin illere göre daha fazla etkinliği olduğunu görüyoruz. Bu vesile ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Su Sporları Festivali’nde yüzmede birinci Habib Köse, ikinci Sedat Aydın, üçüncü ise Sefa Çavuşoğlu oldu. Kanoda birinci Alihan Özkan, ikinci Betül Güneysu oldu. Orta yaş kanoda birinci Mehmet İhtiyaroğlu, ikinci İsmet Küçükoğlu, üçüncü ise Mustafa Şimşek oldu. Düzenlenen yağlı direk yarışında ise Özkan Yıldız birinciliği elde etti. Motor yarışlarında birinci Orhan Alp, ikinci Ahmet Bozkurt oldu.

Program sonunda Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ve Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney dereceye girenlere ödüllerini verdi.