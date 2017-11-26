Gençler bilek güreşinde gücünü gösterdi

Genç Erkek Bilek Güreşi yarışması yapıldı.

Altınordu ilçesinde düzenlenen yarışmaya 7 ilçeden 160 sporcu katıldı. Karşılaşmaların sonucunda Gölköy Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Gölköy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ikinci ve Altınordu Selimiye Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Ordu İdeal Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Nurettin Odabaş "5. gerçekleştirdiğimiz organizasyon ile Ata sporumuz bilek güreşinin yaygınlaşmasını ve ilimizde farkındalık oluşturmak istedik. Milli ve manevi değerlerine bağlı, vatan ve millet sevgisi taşıyan yürekli ve bileği güçlü ideal gençler yetişmesi için çalışıyoruz’’ dedi.

Odabaş, yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin 8-9 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da yapılacak Türkiye 5. Genç Erkekler Bilek Güreşi yarışmasına katılacaklarını sözlerine ekledi.