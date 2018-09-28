2014 yılından bu yana gençler için yapılan çalışmalar sonucu başarılı olmalarından dolayı “Gençler El Ele Okuyor, Gelecek Güzelleşiyor” projesini başlattıklarını belirten El Ele Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atik, “Biz okumanın ne kadar önemli bir unsur olduğunu dinimizde de görüyoruz. Okumak gençliği cehaletten, kötü yola düşmekten, kendi aklı ve vicdani hürriyetini kullanmakta en büyük silahlardan biridir. Bağımlılıklar tamamen gençlerimizin boş zamanlarını amaçsız işlerle harcadıkları için gerçekleşiyor. Biz de gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için onlara okuma imkanı sunmak için böyle bir projeye başladık. Bu proje kapsamında 200 öğrencimizin ödülleri olacaktır. Dereceye giren öğrencilerimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ilçelerde oluşturduğu komisyonlar tarafından belirlenecek. Yarı dönemin bitiminde de bu okunan kitapların özetleri çıkartılmış, dereceye giren 200 öğrenciye de bu ödülleri vermek üzere bir araya geleceğiz” dedi.

“Okumanın yaşı yoktur”

Okuma kültüründe en fazla karşılaştıkları durumun okuduğunu anlamada eksiklik olduğunu dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, “Okuma kültürü sadece eğitim kültür ortamlarında ve okullarımızda gerçekleşen bir faaliyet değildir. Okumanın yeri, zamanı ve yaşı yoktur. Biz okuma kültürü üzerine bir takım faaliyetler gerçekleştiren tüm sivil toplum örgütlerine kapımızı sonuna kadar açtık. Okuma alanında birçok faaliyet yaptık ancak eksik bıraktığımız şey okuduğunu anlama kültürüydü. Biz El Ele Derneğiyle sadece okuma değil, okuduğunu anlama konusunda da çalışmalar yaptık ve bu projeyi oluşturduk. Derneğimiz gençlerin ihtiyacı olan her boyuta el atmaya çalışıyor. Zihin ihtiyacını kitapla, paylaşma ihtiyacını dernekteki okuma salonlarıyla, gıda ihtiyacını ise aş evindeki kültürle karşılıyorlar. Kitaplık dekor değil varlığıyla insanın hayatına yön veren bir değerdir” diye konuştu.

Türkiye'de kitap ve okuma oranlarının bu projeyle artacağını belirten Ordu İli Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, “El Ele Derneği 2014 yılından beri yaptıklarıyla ve sosyal hayatta sorumluluk projeleriyle topluma faydalı olmaya çalışılması takdire şayan bir konudur. Bu kadar kısa sürede hem başarılı hem faydalı hem de beklentileri karşılayan düzeyde samimi gayret gösteren bir derneğe şahit oluyoruz. Kendini ifade edebilen, okuduğunu anlayabilen insan yetiştirebilmek istiyorsak çocuklarımızı okutmak zorundayız. Dünyadaki kitap sayılarına baktığımıza Türkiye'nin durumu istenilen seviyelerde değil ve bunu da özeleştiri olarak ortaya koymak zorundayız. Ortalama kişi başına düşen kitap sayısı 8.14, kitap okuma süremiz 1 dakika ve ihtiyaç listemizde kitap okuma ihtiyacı 235. sıradadır. Toplum olarak televizyon karşısında zaman harcama oranımız 6 saat, internette zaman geçirme oranımız 3 saat ama kitap okuma oranımız 1 dakikadır. Bu verileri de dikkate alarak daha çok kitap okumalıyız ve kitap alışkanlığı edinmemiz gereklidir. Bu projenin kitap okuma sevgisine katkı sağlayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Programa ayrıca, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, İkizce İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Fidan, Çaybaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Güneş, siyasi parti kuruluşları temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.