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03 Temmuz 2017 13:58

Gençler spora yönlendiriliyor

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, gençlerin vakitlerini zararlı alışkanlıklarla geçirmek yerine spor yaparak değerlendirmeleri için mahallelere futbol sahaları yaptıklarını söyledi.

Gençler spora yönlendiriliyor

03 Temmuz 2017 13:58


Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurtuluş Mahallesi Üstad Sokak, Nazar Sokak ve Ege Sokak’ın birleştiği nokta ile Evkaf Mahallesi Canlı Sokak’ta başlatılan futbol sahası çalışmasının 1 ay içerinde tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulacağı belirtildi.


Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan sosyal belediyecilik çerçevesinde gençleri de düşünerek bir çalışma başlattıklarını belirterek, “Gençlerin evde bilgisayar, televizyon başında ya da farklı bir yerde zararlı alışkanlıklarla meşgul olmak yerine vakitlerini spor yaparak değerlendirmeleri için futbol sahası yapmaya karar aldık. Bu futbol sahası tabii ki standart büyüklükte olmayacak ancak kale direkleri olacak. Yıllar önce amatör futbol sahaları ve halı sahalar olmadan önce Dumlupınar İlkokulu bahçesinde gençler futbol oynuyorlardı. Burada top oynayıp da beğenilerek profesyonel liglerde futbol oynayan sporcularımız oldu. Yapacağımız yeni futbol sahasından da belki yetenekli gençler çıkacak. Bu sayede gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutup birbirleri arasında kaynaştırmayı ve yeni arkadaşlıklar kazanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.




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