Gençlik Merkezinden farkındalık programı

Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin yaptıkları faaliyet ile ilgili yaptığı açıklamada, “Engelliler Haftası dolayısıyla Fatsa Gençlik Merkezi Müdürlüğü olarak engelli kardeşlerimizi unutmadık. Zaman zaman çeşitli faaliyetlerde bir araya geldiğimiz görme engelli kardeşlerimizi gençlik merkezimize davet ederek gönüllü gençlerimiz, liderlerimiz ve eğitmenlerimiz eşliğinde çeşitli etkinlikler yaparak güzel vakit geçirmelerini sağladık. İlk olarak merkezimizin bahçesinde görme engelli kardeşlerimizin futbol oyunu olan goalball oyununu oynadık. Oynanan goalball oyunuyla gençlerimiz ve eğitmenlerimiz kendilerini görme engelli kardeşlerimizin yerine koyarak yaşadıkları sıkıntılarını ve görme duyusunun ne kadar önemli olduğunun farkına vardılar. Bu tür faaliyetlerle gençlerin empati kurup toplumsal sorunlara karşı duyarlı bir nesil yetişmesini istiyoruz. Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olmaz diyerek bağlama eşliğinde söylenen türküler ve ikramlar eşliğinde edilen sohbetlerle zamanı dolu dolu geçirdik. Yaşam enerjisi çok yüksek olan görme engelli kardeşlerimiz, gençlerimize hayata nasıl tutunup pozitif olunması gerektiğine dair yaşanmış en canlı örnek oldular. Faaliyetimiz işaret dili eğitmenimiz ve kurs öğrencimizle günlük hayatta lazım olabilecek kelimelerin işaret dilindeki karşılığının öğretilmesi ile devam etti. İşaret dili eğitimimiz engellilerimizin eline dokunularak ve onlara tarif edilerek öğretildi. Oldukça keyifli vakit geçirip bir şeyler öğrenmenin vermiş olduğu mutluluğu dile getiren görme engelli kardeşlerimiz engelliye engel olan bütün engeli ortadan kaldırmak adına büyük bir adım atmış oldular” dedi.